    04 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Caner Erkin’in doğum günü kutlandı

    Caner Erkin’in doğum günü kutlandı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Beşiktaşlı futbolcular ile teknik heyet, Malmö maçı için kamp yaptığı otelde başarılı futbolcu 'in 30. yaş gününü kutladı.

    Beşiktaşlı futbolcu 'in doğum günü, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesi kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Caner Erkin'e mutluluklar diledi.

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