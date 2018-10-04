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Caner Erkin’in doğum günü kutlandı
Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018
Beşiktaşlı futbolcular ile teknik heyet, Malmö maçı için kamp yaptığı otelde başarılı futbolcu Caner Erkin'in 30. yaş gününü kutladı.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in doğum günü, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçı öncesi kamp yaptığı otelde pasta kesilerek kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Caner Erkin'e mutluluklar diledi.
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