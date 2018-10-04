    04 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Malmö-Beşiktaş maçı öncesi terör korkusu

    Malmö-Beşiktaş maçı öncesi terör korkusu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında , deplasmanda takımı ile karşılaşacak TSİ 22.00'de başlayacak maç öncesi terör endişesi ile stat civarında ekstra güvenlik tedbirleri alındı.

    Son zamanlarda 'te artan suikast ve eylem ihbarlarının ardından İsveç polisi - maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Stat ve çerçevesinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmuyor. Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda istihbarat, terör, organize ve asayiş ekipleri görev yaparken havada da polis helikopterleri uçuyor.

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