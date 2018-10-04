Malmö-Beşiktaş maçı öncesi terör korkusu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Malmö takımı ile karşılaşacak TSİ 22.00'de başlayacak maç öncesi terör endişesi ile stat civarında ekstra güvenlik tedbirleri alındı.

Son zamanlarda İsveç'te artan suikast ve eylem ihbarlarının ardından İsveç polisi Beşiktaş - Malmö maçı öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Stat ve çerçevesinde birçok noktada kimlik kontrolü ve aramalar yapan güvenlik güçleri kuş uçurtmuyor. Alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda istihbarat, terör, organize ve asayiş ekipleri görev yaparken havada da polis helikopterleri uçuyor.