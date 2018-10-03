    03 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Malmö hazırlıklarını tamamladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 03.10.2018

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda 'in takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Basına ilk 15 dakikası açık yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    , yarın TSİ 22.00'de ile oynayacağı maçtan sonra özel uçakla Konya'ya giderek pazar günü oynayacağı Konyaspor maçına kadar kamp yapacak.
    Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

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