İsveç Kartalı

Avrupa arenasındaki ilk maçında Sarpsborg’u mağlup eden siyah-beyazlılar deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö’yü de yenerek ikide iki yapmak istiyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in Malmö ekibiyle karşılaşacak. Malmö Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. I Grubu'ndaki ilk maçta Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı temsilcimiz, bugünkü karşılaşmayı kazanarak ikide iki yapmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekibin rakibi Malmö ise gruptaki ilk karşılaşmasında Belçika temsilcisi Genk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

7 MAÇTA 5 GALİBİYET

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını İsveç temsilcisi Malmö ile yapacak. UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah- beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

ADRIANO VE TOLGA YOK

Dün Malmö'ye Beşiktaş'ta, sakatlığı olan kaleci Tolga Zengin ile savunmanın önemli isimlerinden Adriano Correia kadroda yer almadı. Bu arada İkinci Başkan Serdal Adalı ile birlikte yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da siyah-beyazlı kafilede yer aldı.

İSVEÇ EKİPLERİYLE 9. KEZ

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.

Beşiktaş bu akşam Avrupa kupalarındaki 212. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü.