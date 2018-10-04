    04 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    İsveç Kartal'ı

    İsveç Kartalı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Avrupa arenasındaki ilk maçında Sarpsborg’u mağlup eden siyah-beyazlılar deplasmanda temsilcisi Malmö’yü de yenerek ikide iki yapmak istiyor.

    , UEFA I Grubu ikinci maçında 'in Malmö ekibiyle karşılaşacak. Malmö Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. I Grubu'ndaki ilk maçta Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı temsilcimiz, bugünkü karşılaşmayı kazanarak ikide iki yapmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekibin rakibi Malmö ise gruptaki ilk karşılaşmasında Belçika temsilcisi Genk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

    7 MAÇTA 5 GALİBİYET

    Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını İsveç temsilcisi Malmö ile yapacak. UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah- beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

    ADRIANO VE TOLGA YOK

    Dün Malmö'ye Beşiktaş'ta, sakatlığı olan kaleci ile savunmanın önemli isimlerinden Adriano Correia kadroda yer almadı. Bu arada İkinci Başkan ile birlikte yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da siyah-beyazlı kafilede yer aldı.

    Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

    İSVEÇ EKİPLERİYLE 9. KEZ

    Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.

    Beşiktaş bu akşam Avrupa kupalarındaki 212. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü.

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