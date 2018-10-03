    03 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri Pepe, Babel ve Gökhan...

    Vazgeçilmezler!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    Teknik Direktörü , ’de geride kalan 7 maçta , Babel ve ’den vazgeçemedi...

    Spor Toto 'de geride kalan 7 haftalık süreçte 'ta teknik direktör 'in vazgeçmediği 3 futbolcu bulunuyor. Tecrübeli teknik adam ligdeki 7 maçta da , ve 'i kullandı.

    Siyah-beyazlı takımda sezon başından bu yana sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çeken deneyimli stoper Pepe, geride kalan 7 maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan tek futbolcu oldu. Portekizli oyuncunun ardından takımda en fazla süre alan oyuncu Ryan Babel oldu. Hollandalı yıldız, 7 maçta toplamda 550 dakika süre aldı.

    Şenol Güneş'in ligdeki tüm maçlarda kullandığı bir başka oyuncu ise Gökhan Gönül oldu. Milli futbolcu geride kalan 7 haftalık süreçte 550 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta bu sezon skora en fazla katkı sağlayan isimler de Ryan Babel ve Pepe oldu. Hollandalı oyuncu 7 maçta 4 gol atarken, Pepe de 3 gol ve 1 asistle toplamda 4 gole direkt etki etti.

    Savunmanın tecrübeli ismi Gökhan Gönül de 1 kez gol sevinci yaşadı. Pepe ve Babel ikilisi ayrıca Avrupa Ligi'nde 5'er maçta 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken, Gökhan Gönül de 1 gol atmayı başardı.

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