Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri Pepe, Babel ve Gökhan...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’de geride kalan 7 maçta Pepe, Babel ve Gökhan Gönül’den vazgeçemedi...
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçmediği 3 futbolcu bulunuyor. Tecrübeli teknik adam ligdeki 7 maçta da Pepe, Gökhan Gönül ve Ryan Babel'i kullandı.
Siyah-beyazlı takımda sezon başından bu yana sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çeken deneyimli stoper Pepe, geride kalan 7 maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan tek futbolcu oldu. Portekizli oyuncunun ardından takımda en fazla süre alan oyuncu Ryan Babel oldu. Hollandalı yıldız, 7 maçta toplamda 550 dakika süre aldı.
Şenol Güneş'in ligdeki tüm maçlarda kullandığı bir başka oyuncu ise Gökhan Gönül oldu. Milli futbolcu geride kalan 7 haftalık süreçte 550 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta bu sezon skora en fazla katkı sağlayan isimler de Ryan Babel ve Pepe oldu. Hollandalı oyuncu 7 maçta 4 gol atarken, Pepe de 3 gol ve 1 asistle toplamda 4 gole direkt etki etti.
Savunmanın tecrübeli ismi Gökhan Gönül de 1 kez gol sevinci yaşadı. Pepe ve Babel ikilisi ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 5'er maçta 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken, Gökhan Gönül de 1 gol atmayı başardı.
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