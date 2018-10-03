Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçmediği 3 futbolcu bulunuyor. Tecrübeli teknik adam ligdeki 7 maçta da Pepe, Gökhan Gönül ve Ryan Babel'i kullandı.

Siyah-beyazlı takımda sezon başından bu yana sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çeken deneyimli stoper Pepe, geride kalan 7 maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan tek futbolcu oldu. Portekizli oyuncunun ardından takımda en fazla süre alan oyuncu Ryan Babel oldu. Hollandalı yıldız, 7 maçta toplamda 550 dakika süre aldı.

Şenol Güneş'in ligdeki tüm maçlarda kullandığı bir başka oyuncu ise Gökhan Gönül oldu. Milli futbolcu geride kalan 7 haftalık süreçte 550 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta bu sezon skora en fazla katkı sağlayan isimler de Ryan Babel ve Pepe oldu. Hollandalı oyuncu 7 maçta 4 gol atarken, Pepe de 3 gol ve 1 asistle toplamda 4 gole direkt etki etti.

Savunmanın tecrübeli ismi Gökhan Gönül de 1 kez gol sevinci yaşadı. Pepe ve Babel ikilisi ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 5'er maçta 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken, Gökhan Gönül de 1 gol atmayı başardı.



