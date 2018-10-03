Çilingir Ljajic

Siyah-beyazlılar, İsveç ekibine karşı orta alanda pas trafiği ile öne çıkacak. Adem Ljajic, Oğuzhan ve Medel’le birlikte takımı yönetecek isim olacak.

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın deplasmanda oynanacak Malmö maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Sarpsborg'u Vodafone Park'ta Babel, Roco ve Lens'in golleriyle 3-0 mağlup eden Kara Kartal, İsveç'deki zorlu mücadeleyi de kazanarak ikide iki yapmak istiyor.

Teknik direktör Güneş'in karşılaşmaya hücum gücü yüksek bir 11'le başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, İsveç ekibine karşı orta alanda pas trafiği ile öne çıkmayı hedefliyor. Kara Kartal'ın yeni transferi Adem Ljajic'in, Oğuzhan ve Medel'le beraber maça başlaması durumunda takımı yönetecek isim olarak öne çıkacağı ifade edildi.

LARIN KULÜBEDE

Sakatlık ve kart cezası sebebiyle Spor Toto Süper Lig'de oynadığı Kayserispor maçında ideal 11'inden uzak kalan Beşiktaş; yarın akşamki zorlu mücadelede Gökhan Gönül - Pepe - Vida - Caner'den oluşan savunma dörtlüsüne dönecek.

Beşiktaş'ın hücum hattında kanatlarda Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'in görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İleri uçta Vagner Love'ın moralinin yüksek olması, Brezilyalı golcüyü bir adım öne çıkartıyor. Tecrübeli teknik adam, Avrupa Kupaları'nda 7 maçta 3 gol atan Cyle Larin'i kulübede tutacağı, skorun durumuna göre sahaya süreceği ifade edildi.