    03 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Çilingir Ljajic

    Çilingir Ljajic
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    Siyah-beyazlılar, ekibine karşı orta alanda pas trafiği ile öne çıkacak. , Oğuzhan ve ’le birlikte takımı yönetecek isim olacak.

    'ta tüm gözler yarın deplasmanda oynanacak Malmö maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Sarpsborg'u Vodafone Park'ta Babel, Roco ve Lens'in golleriyle 3-0 mağlup eden , 'deki zorlu mücadeleyi de kazanarak ikide iki yapmak istiyor.

    Teknik direktör Güneş'in karşılaşmaya hücum gücü yüksek bir 11'le başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, İsveç ekibine karşı orta alanda pas trafiği ile öne çıkmayı hedefliyor. Kara Kartal'ın yeni transferi 'in, Oğuzhan ve 'le beraber maça başlaması durumunda takımı yönetecek isim olarak öne çıkacağı ifade edildi.

    LARIN KULÜBEDE

    Sakatlık ve kart cezası sebebiyle 'de oynadığı maçında ideal 11'inden uzak kalan Beşiktaş; yarın akşamki zorlu mücadelede - - Vida - Caner'den oluşan savunma dörtlüsüne dönecek.

    Beşiktaş'ın hücum hattında kanatlarda ve 'in görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İleri uçta Vagner Love'ın moralinin yüksek olması, Brezilyalı golcüyü bir adım öne çıkartıyor. Tecrübeli teknik adam, Avrupa Kupaları'nda 7 maçta 3 gol atan Cyle Larin'i kulübede tutacağı, skorun durumuna göre sahaya süreceği ifade edildi.

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