    02 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Olivier Giroud bombası! Görüşmeler başladı

    Giroud bombası! Görüşmeler başladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    , Fransız golcüyü Ocak ayında renklerine bağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. 'yle 1 yıllık kontratı bulunan yıldız futbolcunun menajeriyle görüşen yönetimin, olumlu yanıt aldığı ortaya çıktı.

    ve Beşitkaş iddiası! Alvaro 'yu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi 'a satmalarının ardından forvet hattını yeni bir isimle doldurmak için çalışmalara başlayan Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda ilk hedefini olarak belirledi. 'ın, devi 'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Ada ekibiyle 1 yıllık kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncunun menaceriyle şimdiden temas kuran yönetimin, olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun sezon sonu için Ocak ayında başka bir kulüple anlaşma hakkına sahip olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, tecrübeli ismi düşük bir bonservis bedeliyle ara de kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

    Negredo'nun maaşı ona!

    Negredo'yu Al Nasr'a göndermesinin ardından maaş bütçesinde 4.3 milyon Euro'luk yer açan Siyah- Beyazlılar'ın, bu ücretin tamamını Giroud için kullanmayı planladığı konuşuluyor. Ara transferde eldeki 3 forvetten birini daha gönderip maaş bütçesini 5 milyon Euro seviyesinin üzerine çıkarmayı planlayan yönetim, bu bedelle Fransız futbolcunun aklını çelmeyi planlıyor. Chelsea'den yıllık 7 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncunun, Maviler'in yeni kontrat önerisinde bulunmaması ve gelen tekliflerin de düşün olması sebebiyle Kartal'ın 5 milyon Euro'luk teklifine olumlu bakabileceği ifade edildi.

    Chelsea, ayrılığa sıcak

    Geçen sezonun ara transfer döneminde 'den 17 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan Giroud'un, Maviler'deki kariyeri beklediği gibi geçmemişti. Chelsea'de 1,5 sezonda çıktığı 24 maçta sadece 5 gollük performans sergileyip beklentilerin altında kalan yıldız oyuncunun, bu nedenle kulübünün gelecek planları arasında yer almadığı söyleniyor. (Akşam)

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Love forvete Larin kulübeye Love forvete Larin kulübeye
    Şenol Güneş Malmöyü anlattı Şenol Güneş Malmö'yü anlattı
    Beşiktaştan şok iddiaya açıklama geldi Beşiktaş'tan şok iddiaya açıklama geldi
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör