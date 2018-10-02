    02 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Favori Love plase Larin

    Güneşten Malmö kararı: Love mı Larin mi?
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    perşembe günü deplasmandaki Malmö maçında ileri uçta ’u sahaya sürecek. Kanadalı genç yıldız Larin kulübede başlayacak.

    maçını kayıpsız geçen rotayı Avrupa'ya çevirdi. derbisinde Babel'i, 'la oynanan karşılaşmada da Love'ı forvette görevlendiren tecrübeli teknik adamın, perşembe günü Malmö'yle oynanacak UEFA mücadelesinde forvet hattında yeniden Love'u sahaya süreceği öğrenildi.

    , Spor Toto 'deki performansıyla göz doldurdu. Avrupa kupalarnıda geride kalan maçlarda Larin'e forma şansı tanıyan 'in, Vagner Love'ın istekli görüntüsünden memnun olduğu ve Malmö karşısına çıkacak 11'de Brezilyalı futbolcunun bir adım daha önde olduğu belirtildi.

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    BABEL VE Q7 KANATLARDA

    Güneş, Süper Lig'de üst üste ynanan 2 mücadelede Larin'i yedek başlatmıştı. Siyahbeyazlıların ön eleme turunda Torshavn karşısında 3 gol atan; Partizan ve Sarpsborg karşılaşmalarında da birer asist yapan genç oyuncu, temsilcisiyle oynanacak mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

    Bu arada, Love'un hücum hattının önüne geçmesiyle Hollandalı yıldız sol açığa geri dönecek, da sağ açık hattında forma giyecek. Öte yandan Beşiktaş'ta Avrupa Ligi listesinde yer almayan Atiba'nın yerine ise görev alacak.

    ADRIANO BELİRSİZ

    Beşiktaş'ta dizinden sakatlığı bulunan Brezilyalı oyuncu Adriano'nun sakatlığı belirsizliğini koruyor. Brezilyalı oyuncu Malmö maçı öncesi çalışmalarını bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Adriano, 4-5 gündür takımla birlikte antrenmanlara katılmazken dizini rahat hissetmediği için tedavi olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Malmö karşısında forma giymesi zor görünüyor.

    Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!

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