Favori Love plase Larin
Şenol Güneş perşembe günü deplasmandaki Malmö maçında ileri uçta Vagner Love’u sahaya sürecek. Kanadalı genç yıldız Larin kulübede başlayacak.
Kayseri maçını kayıpsız geçen Beşiktaş rotayı Avrupa'ya çevirdi. Fenerbahçe derbisinde Babel'i, Kayserispor'la oynanan karşılaşmada da Love'ı forvette görevlendiren tecrübeli teknik adamın, perşembe günü Malmö'yle oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde forvet hattında yeniden Love'u sahaya süreceği öğrenildi.
Vagner Love, Spor Toto Süper Lig'deki performansıyla göz doldurdu. Avrupa kupalarnıda geride kalan maçlarda Larin'e forma şansı tanıyan Şenol Güneş'in, Vagner Love'ın istekli görüntüsünden memnun olduğu ve Malmö karşısına çıkacak 11'de Brezilyalı futbolcunun bir adım daha önde olduğu belirtildi.
BABEL VE Q7 KANATLARDA
Güneş, Süper Lig'de üst üste ynanan 2 mücadelede Larin'i yedek başlatmıştı. Siyahbeyazlıların ön eleme turunda Torshavn karşısında 3 gol atan; Partizan ve Sarpsborg karşılaşmalarında da birer asist yapan genç oyuncu, İsveç temsilcisiyle oynanacak mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.
Bu arada, Love'un hücum hattının önüne geçmesiyle Hollandalı yıldız Ryan Babel sol açığa geri dönecek, Ricardo Quaresma da sağ açık hattında forma giyecek. Öte yandan Beşiktaş'ta Avrupa Ligi listesinde yer almayan Atiba'nın yerine ise Medel görev alacak.
ADRIANO BELİRSİZ
Beşiktaş'ta dizinden sakatlığı bulunan Brezilyalı oyuncu Adriano'nun sakatlığı belirsizliğini koruyor. Brezilyalı oyuncu Malmö maçı öncesi çalışmalarını bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Adriano, 4-5 gündür takımla birlikte antrenmanlara katılmazken dizini rahat hissetmediği için tedavi olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Malmö karşısında forma giymesi zor görünüyor.
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