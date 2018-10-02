    02 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarını sürdürdü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda İsveç'in takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    , yarın saat 14.00'te özel uçakla İsveç'in şehrine gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.00'de yapacak. Antrenman öncesi TSİ 20.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

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