    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!

    Malmöden Beşiktaşa Come to mesajı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    'nde evinde 'ı ağırlayacak olan , siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.

    'nde evinde 'ı ağırlayacak olan , siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.

    Malmö, Beşiktaş'ın ' to Beşiktaş' sloganını kendilerine uygulayarak esprili bir paylaşım yaptı.

    Paylaşımda, "Doğru yapıyor muyuz? Perşembe günü görüşürüz" ifadeleri kullanıldı.

    İşte o paylaşım:

    Fani Madida: "Beşiktaş'ta oynayabildim diyebilmek olağanüstü bir şey"

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