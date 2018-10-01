Malmöden Beşiktaşa Come to mesajı!

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Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!
Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018
UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Malmö, siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Malmö, siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.
Malmö, Beşiktaş'ın 'Come to Beşiktaş' sloganını kendilerine uygulayarak esprili bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Doğru yapıyor muyuz? Perşembe günü görüşürüz" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
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