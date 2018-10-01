Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Beşiktaş'ın perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçını Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

FENERBAHÇE'YE ALMAN HAKEM

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacağı Spartak Trnava mücadalesini Alman hakem Tobias Welz yönetecek.

Welz'in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dominik Schaal olacak.

STANDARAD LIEGE MAÇINA AVUSTURYALI HAKEM

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Standard Liege takımı ile yapacağı maçta Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Schuettengruber'in yardımcılıklarını Roland Brandner ile Robert Steinacher üstlenecek.

İlave yardımcı hakemliğini Oliver Drachta ile Dieter Muckenhammer'in yapacağı maçın dördüncü hakemi Stefan Kuehr olacak.