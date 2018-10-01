    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

    Süper Ligde flaş ayrılık!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    ekiplerinden 'da ile yollar ayrıldı.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde sportif direktör Nursal Bilgin'in imzasıyla yer alan açıklamada, "ümüz ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda teknik direktörümüz ayrılık kararı almıştır. Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan İstanbul ekibi, çıktığı son 3 maçta ise sahadan puansız ayrılmıştı.

    Kemal Özdeş, Eylül 2016'da Rıza Çalımbay'ın yerine lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne getirilmişti.

    "GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ VARDI"

    Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasına, yaşadıkları görüş ayrılıklarının neden olduğunu söyledi.

    Bilgin, Eylül 2016'dan bu yana lacivert-beyazlı ekibi çalıştıran Özdeş ile yolların ayrıldığını belirterek, "Kemal Özdeş ile karşılıklı görüş ayrılıklarımız vardı. Görüş ayrılıklarını gideremedik ve bunun sonucunda Kemal hoca istifa kararı aldı. Biz de onu uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

    Saha sonuçlarına göre karar verecek bir kulüp olmadıklarını aktaran Nursal Bilgin, "Kemal Özdeş'le yolların ayrılmasının, son 3 maçta yaşadığımız mağlubiyetlerle ilgisi yok. Sadece planlarımızda farklılıklar vardı. Onun dışında bir şey olmadı." diye konuştu.

    Nursal Bilgin, ayrılığın henüz yaşandığını ve yeni teknik direktör konusunda bir çalışma yapmadıklarını kaydetti.

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