    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman: "Beşiktaş'a hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz"

    Beşiktaşa hizmet etmekten vazgeçmeyeceğiz
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Başkanı , kulüp dergisinin Ekim sayısında siyah-beyazlı camiaya seslendi.

    , Dergisi'nde yayımlanan yazısında 'a da değinerek tüzüğün ivedi olarak yenilenmesi gereken 4 maddesinin değiştirildiğini belirtti.

    Fikret Orman, "Kulübümüzün Olağanüstü Tüzük Tadil 'nı ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Genel kurulumuzda tüzüğümüzün ivedi olarak yenilenmesi gereken dört maddesini değiştirdik. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'unda oylarını kullanarak Beşiktaş'a sahip çıkan üyelerimize teşekkür ediyorum. Kulübümüz ve ülkemiz açısından zor bir süreç bizi bekliyor. Koşullar ne olursa olsun Beşiktaş'a hizmet edeceğimize ve kulübümüzü en iyi yerlere getirme konusunda attığımız adımlardan asla vazgeçmeyeceğimize inanmanızı istiyorum" dedi.

    Orman'ın Beşiktaş Dergisi'nde yayımlanan yazısının devamı şöyle; "'nın köklü medya kuruluşu Mainichi-Sponichi grubu ile yaptığımız global medya iş ortaklığı da bunun en önemli göstergelerindendir. Mainichi-Sponichi grubunun Japonya'daki medya gücünün de desteği ile çeşitli projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Buradaki temel amacımız, Mainichi Gazetesi ve Japon kültürünü taraftarımıza ve 'ye tanıtırken, Beşiktaş'ı da önce Japonya'da, sonra da Uluslararası anlamda daha fazla bilinirliğe sahip bir marka haline getirmek.

    Beşiktaş Mogaz Takımımız, on beşinci 'yı müzemize getirirken, kadın voleybol takımımız da 'nın sahibi oldu. Kulübümüzün yatırımlarını güçlendirdiği en genç branşlarımızdan eSpor Takımımız ise yükselme liginde sezonu şampiyon tamamladı ve gelecek sezondan itibaren Vodafone Freezone League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bizleri gururlandıran takımlarımızı tebrik eder, Beşiktaş armasını taşıyan tüm sporcularımıza yeni sezonlarında başarılar dilerim.
    ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin 95'inci yıldönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir. Bu vesile ile tüm Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."


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