UEFAdan Babel paylaşımı

Attığı golde F.Bahçe ağlarını 110 km’lik bir hızla havalandıran Babel’in performansı UEFA’nın da gündemine geldi.

UEFA, sosyal medya hesabından Hollandalı yıldızın, milli takım ve Beşiktaş'ta attığı gol rakamlarını sevinç fotoğrafları ile paylaştı. Emoji olarak alev işareti konulması dikkat çekti.