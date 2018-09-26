    26 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    UEFA'dan Babel paylaşımı

    UEFAdan Babel paylaşımı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Attığı golde F.Bahçe ağlarını 110 km’lik bir hızla havalandıran Babel’in performansı ’nın da gündemine geldi.

    , sosyal medya hesabından Hollandalı yıldızın, milli takım ve 'ta attığı gol rakamlarını sevinç fotoğrafları ile paylaştı. Emoji olarak alev işareti konulması dikkat çekti.

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