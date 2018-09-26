    26 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlı taraftarlardan, Fenerbahçe yönetimine teşekkür mesajı

    Beşiktaşlı taraftarlardan Fenerbahçeye teşekkür mesajı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    taraftar grubu Çarşı, siyah-beyazlı takımın 'in 6. haftasında ile deplasmanda oynadığı derbi maçtaki konukseverliklerinden ötürü sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna ve yetkililerine teşekkür etti.

    Taraftar grubunun Twitter hesabında yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

    "24 Eylül Pazartesi günü 'ımızın ile yaptığı maçta bize ayrılan alanda yerimizi aldık. Tribünlere girdiğimiz andan, ayrılana kadar büfenin açık olmasını, tribünde su satışı yapılmasını, tuvaletlerde suların kesilmemesini temin eden Fenerbahçe yetkililerine teşekkür ederiz. Ayrıca deplasman tribünlerine eziyet ve zulüm olan, özellikle yerleştirilmiş hoparlörlerle sürekli marş ile müzik yayını gibi ilkel ve basit olaya yeltenmeyen Fenerbahçe yönetimine bilhassa teşekkür ederiz."


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