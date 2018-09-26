Bu kez 'Güneş' doğmadı

Beşiktaş'ta 4. sezonlunu geçiren Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki en kötü 6. hafta performansını geride bıraktı.

Güneş'in yönettiği Beşiktaş, bu sezon ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği 2015-16 sezonunun aynı döneminde 13 puan toplayan Güneş, bir sonraki sezon hanesine 14 puan yazdırdı. Tecrübeli hoca, geçen sezon da ilk 6 haftayı 13 puanla kapatmıştı. Geride kalan 3 sezonda 6. haftaları 4'er galibiyetle geçiren Beşiktaş, bu sezon 3 galibiyet elde edebildi. Bu süre içinde Beşiktaş'ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi de sonlandı. Antalya'ya 3-2 yenilen Kartal, Vodafone Park'taki lig maçlarında ilk mağlubiyetini alıp iç sahada yenilmezlik unvanını kaybetti.