    26 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Bu kez 'Güneş' doğmadı

    Bu kez Güneş doğmadı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    'ta 4. sezonlunu geçiren , siyah-beyazlı takımdaki en kötü 6. hafta performansını geride bıraktı.

    Güneş'in yönettiği , bu sezon ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği 2015-16 sezonunun aynı döneminde 13 puan toplayan Güneş, bir sonraki sezon hanesine 14 puan yazdırdı. Tecrübeli hoca, geçen sezon da ilk 6 haftayı 13 puanla kapatmıştı. Geride kalan 3 sezonda 6. haftaları 4'er galibiyetle geçiren Beşiktaş, bu sezon 3 galibiyet elde edebildi. Bu süre içinde Beşiktaş'ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi de sonlandı. 'ya 3-2 yenilen , Vodafone Park'taki lig maçlarında ilk mağlubiyetini alıp iç sahada yenilmezlik unvanını kaybetti.

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