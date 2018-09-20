Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarından Fenerbahçelileri kızdıran tezahürat!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş sahasında Sarpsborg'u ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Kartal 3-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Babel, 69. dakikada Roco ve 82. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Sarpsborg'un tek golünü ise 90+4. dakikada Zachariassen attı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın ilk golünün ardından adeta kendinden geçti. Taraftarlar, Beşiktaş'ın pazartesi günü karşı karşıya geleceği ezeli rakipleri Fenerbahçe aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan bu tezahüratlara tepki gösterdi. İşte o mesajlardan bazıları:
-Avrupa kupası maçı dakika 60 rakibe küfür... Şu mevzuları ne zaman çözeceğiz acaba ya. Sıktı artık.
-UEFA maçını izliyorum @Besiktas'ın sabahtan beri Fenerbahçe'ye küfür ediliyor.. Sorarlarsa "efendi" dersin...
-Avrupa Kupasında ülkemizi temsil ediyorsun,tüm stad koro halinde Fenerbahce ye küfür ediyor.sonra Efendilik edebiyatı YAZIK!!!!
-Rakip Norveçli küfür yiyen Fenerbahçe Türk takımı...
- 'Efendi Beşiktaş'tan beklenen küfürler gelmeye başladı!!!
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