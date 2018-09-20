21 Eylül 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Babel, Pepe’yi yakaladı
Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg’u 3-1 yenen Beşiktaş, karşılaşmanın 51. dakikasında Babel’in golüyle öne geçti. Bu sezon 5. golüne imza atan Hollandalı futbolcu, Pepe’yle birlikte takımın en golcü ismi oldu.
Beşiktaş'ta forvet oyuncuları suskun kalırken Babel gollerini atmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk eden siyah-beyazlılarda mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Hollandalı futbolcu 51. dakikada sahneye çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu. LASK Linz ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan ve 1-0'lık galibiyetin mimarı olan Babel, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 2'ye çıkarırken ligde de 3 kez fileleri sarstı ve 5 gole ulaşarak Pepe'yle birlikte takımın en golcü ismi oldu. Babel, ligde oynanan Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho