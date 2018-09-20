Pepe’nin yıllık ücreti, Sarpsborg’un değerinden fazla!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş’a konuk olan Norveç temsilcisi Sarpsborg’da sahaya çıkan ilk 11’in piyasa değeri, Pepe’nin yıllık garanti ücretinin altında kaldı.
Avrupa Ligi'nde ilk grup maçında Beşiktaş ile Norveç ekibi Sarpsborg, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken iki takımın ilk 11'lerinin piyasa değerleri dikkat çekti. Siyah-beyazlıların sahaya çıkan ilk 11'inin piyasa değeri 64 milyon 500 bin Euro olarak dikkat çekerken, Sarpsborg'un ilk 11'inin piyasa değeri 4 milyon 100 bin Euro'da kaldı.
Sahadaki 11'ler arasında 60 milyon 400 bin Euro'luk fark olurken, Norveç ekibinin toplam değere, Pepe'nin yıllık ücretinin de altında kaldı. Beşiktaş'tan yıllık garanti ücret olarak 4 milyon 750 bin Euro kazanan Pepe, Sarpsborg'un toplam değerinden 650 bin Euro daha fazla senelik ücrete sahip. Karşılaşmadan 1 gün önce yapılan basın toplantısında Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, Pepe gibi bir dünya yıldızına karşı oynayacakları için mutlu olduklarını söylemişti.
IHA
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