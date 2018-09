Sarpsborg'la yarın UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"Negredo karakter olarak, insan olarak iyi bir oyuncu ama daha önce konuştuğumdan farklı bir şey yok. Forvette sayısal fazlalığımız vardı, bir oyuncu daha gitse normal sayılabilir. Oyuncu olarak bir sıkıntımız yoktu, bunun şartlarını hepimiz biliyoruz."

"Grup maçlarına iyi başlayıp iyi bitirip çıkmak istiyoruz, hedefimiz öncelikle bu. Yarın maça iyi başlamak ve iyi, güzel futbol oynamak zorundayız. Rakip 4-4-2'yi iyi oynuyor, oyun disiplinli, kompakt oynuyorlar, iyi de kontraya çıkıyorlar."

"Galatasaray'ın elendiği takım, Östersunds, Sarpsborg ile aynı ligde daha alt sırada şu anda. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor."



"Sezon sonunda da, sezon başında da forvet için konuştuk. Bir forvet daha alacaksak, ekonomik külfeti her şeyi sarsar diyorum. Başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler başka şeyler söylüyor. Negredo iyi bir oyuncu, kalanların katkı yapacağını düşünüyorum."



"Belki forvette Pepe'yi düşünürüz, taktik değiştiririz gibi şeyler düşünülebiliyor. Her oyuncumuz değerli."



"Bu ülke bizim, bu takım bizim, bu insan bizim insanımız. Her şey günlük değişebilir ama bizde idmana çıkan oyuncunun takım için bir sorunu yok. Gidip gitmemek konusunda Mustafa da Vagner de gündeme geldi. Hiç beklenmeyen oyuncu da gündeme gelebilir."

"Vagner, Mustafa, Güven forvet olarak. Babel düşünülebilir, Pepe'yi düşünürüz sizlerin de dediği gibi. Taktik değiştirip çok büyük değişiklik yapmış oluruz. Farklı arayışlara girebiliriz."



"Mustafa iyi çalışan biriydi ama bu sezon pek o isteği yok gibi. Ancak görev aldığı zaman işini yapacaktır. Transfer ayları konuşma aylarıdır ama ligde kadroya giriyorsan oynayacaksın, yedekteysen çalışacaksın, sadece işlerini yapacaklar, şans her zaman gelir o zaman."



"Zaman zaman ikili, zaman zaman tekli forvette oynatılabilecek bir oyuncu Babel ama pivot değil araya koşu yapacak tipte bir oyuncu. Solda daha etkili oluyor orayı daha çok benimsediği için. Hatta sağda bile çok ters geliyor bazen."



"Dostoyevski'nin bir sözü vardı, 'Her şeyi anlıyorum, bu yüzden öleceğim'. Hakikaten her şeyi anlıyorum. Benim başkanla bir kavgam yok. Başkan 'Sahaya mazeret bulmadım' demiş, ben de bulmadım. Antrenman sahası da bozuk, 2-3 aydır olmadı. Bu bizim sorunumuz."









"Beşiktaş'ı vurmak, kırmak, karıştırmak için sığ yorumlar yapanlar var. İnsanın yaşı bir yere geldiğinde bir oturur düşünür ya. 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya. Sana kurumlar o görevi vermiş olabilir, o kurumun yanlışlığı. Çok çirkin, sığ bir düşünce."



"Vagner Love iyi çalışıyor ama üretkenliği yok. Top kayıpları fazla. Ligde daha önce 30 gol attı ama herhalde kotasını doldurdu orada..." (Gülerek)



"Karius 2 maçta, 2 gol yedi, hatası o. Gol yemezse en iyi kaleci o olur."