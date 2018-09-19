    20 Eylül 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlı Adriano Sarpsborg maçında yok

    Beşiktaşa kötü haber! Yıldız oyuncu Sarpsborg maçında yok!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    'lı yıldız oyuncu , 'nde yarın oynanacak Sarpsborg maçında forma giyemeyecek.

    'ın Brezilyalı futbolcusu , dizindeki ağrı nedeniyle 'nde yarın oynanacak Sarpsborg maçında forma giyemeyecek.
    2 gündür tedavisi süren tecrübeli futbolcu bu akşamki idmanda da yer almazken, yarınki maçta da sahada olamayacağı öğrenildi.

    DHA

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Konyasporlu futbolcular aşure dağıttı Konyasporlu futbolcular aşure dağıttı
    Geir Bakkeden Beşiktaşa gözdağı! Geir Bakke'den Beşiktaş'a gözdağı!
    Şenol Güneşten Östersunds örneği Şenol Güneş'ten Östersunds örneği
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör