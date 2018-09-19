UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Sarpsborg karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş sahasında Sarpsborg'u ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Kartal 3-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Babel, 69. dakikada Roco ve 82. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Sarpsborg'un tek golünü ise 90+4. dakikada Zachariassen attı.

KARŞILAŞMANIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

11. dakikada Muhammed sağdan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi, Heintz'in ceza sahası girişinde doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Karius kornere çeldi.

20. dakikada Lens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Vasyutin topu kontrol etmekte zorlanmadı.

29. dakikada Beşiktaş çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Gökhan Gönül'ün savunmanın arkasına attığı ara pasta topla buluşarak sağdan çizgiye inen Lens'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı, Larin filelere gönderemedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

48. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ljajic'in ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı, Larin'in vuruşunda top boş kaleyi tutmadı.

51. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Larin'in pasıyla ceza sahasına giren Babel, altı pasın sol çaprazında meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırarak filelere gönderdi: 1-0.

56. dakikada Larin net bir fırsattan daha yararlanamadı. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında savunmanın uzaklaştırdığı topu Lens kafayla savunmanın arkasına gönderdi. Larin'in müsait pozisyonundaki vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

65. dakikada Ljajic'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Larin'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

69. dakikada Ljajic'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Roco kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

76. dakikada hızlı hücuma çıkan Sarpsborg'da savunmanın arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed'in vuruşunda Karius ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

82. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Babel'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup topu arka direkte Lens'e gönderdi, Hollandalı futbolcu meşin yuvarlağı göğsüyle düzelterek golü attı: 3-0.

90+3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu Zachariassen kale önünde filelere gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

KARIUS VE LJAJIC'İN İLK AVRUPA KARŞILAŞMASI



Siyah-Beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Loris Karius ve Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı forma ile ilk kez Avrupa karşılaşmasına çıktı. Bursaspor karşısında kaleyi devralan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Sarpsborg karşılaşmasına da ilk 11'de başlıyor. Sırp futbolcu Ljajic de ilk kez bir Avrupa Kupası maçında siyah-beyazlı formayı giydi. Malatyaspor karşısında ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Ljajic, Sarpsborg karşısında ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ 11



Teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında kaleyi Karius'a emanet etti. Savunmada Gökhan Gönül, Pepe, Roco ve Caner Erkin'i sahaya süren tecrübeli teknik adamın orta sahada tercih ettiği isimler Medel ve Oğuzhan oldu. Bu iki oyuncunun hemen önünde Gökhan Töre, Ljajic ve Lens 3'lüsünü sahaya süren Güneş'in karşılaşmadaki gol umudu ise Larin oldu.



Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı 11 şu şekilde: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Gökhan Töre, Ljajic, Lens, Larin



LARIN 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ



Alvaro Negredo'nun hafta başında takımdan ayrılmasının ardından Cyle Larin, Sarpsborg karşılaşmasında 11'de forma şansı buldu. Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın gol umudu olan Kanadalı golcü, son olarak Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulmuştu.



BU SEZON AVRUPA'DA 7'NCİ MAÇ



Siyah-Beyazlı ekip Sarpsborg maçıyla birlikte bu sezon Avrupa Kupalarındaki 7'nci maçına çıkacak. Daha önce UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında mücadele eden Beşiktaş oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanmayı başardı.Siyah-Beyazlılar deplasmanda oynadığı karşılaşmada LASK Linz'e mağlup olurken, bir sonraki turda da Partizan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.



GÖKHAN TÖRE 857 GÜN SONRA 11'DE



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg maçında Gökhan Töre'ye ilk 11'de forma şansı verdi. Sakatlığı sebebiyle geçen sezonun büyük kısmında forma giyemeyen Gökhan Töre, Sarpsborg maçıyla birlikte uzun süre sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Gökhan Töre, siyah-beyazlı formayla son olarak 15 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11'de görev almıştı.



QUARESMA, BABEL VE VIDA YEDEK KULÜBESİNDE



Siyah-Beyazlı ekipte son oynanan Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Quaresma ve Vida Sarpsborg karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Malatyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Beşiktaş'ın karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Ryan Babel de Avrupa karşılaşmasında yedek soyundu.



Siyah-Beyazlı ekibin yedek kulübesi şu isimlerden oluştu: Tolga - Vida, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Love



TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ



Beşiktaş'ın Norveç ekibi Sarpsborg'u konuk ettiği karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlarda büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı stadın büyük kısmını doldururken, az sayıda Sarpsborg tarafı da karşılaşmayı takip etti.