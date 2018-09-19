    20 Eylül 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Geir Bakke'den Beşiktaş'a gözdağı!

    Geir Bakkeden Beşiktaşa gözdağı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk karşılaşmasında yarın 'ın konuğu olacak Sarpsborg'da teknik direktör ve takım kaptanı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Buraya tatil için gelmediklerini belirten Bakke, " tecrübeli bir takım. Böyle bir statta oynayacağımız için mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız. Rakibe karşı ne yapabileceğimizi iyi biliyoruz. Norveç'ten geliyoruz. Tatili seviyoruz ama tatil için gelmedik. Beşiktaş'ın eksikliklerini biliyoruz. Koşan bir takımız. Bunu maçta kullanıp, avantaja çevirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    "İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
    Dar bir kadro yapısına sahip olduklarını söyleyen Bakke, "Bu kadro ligde kötü gitti, Avrupa'da iyi. Bazı problemlerimiz oluyor. İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Düşük bütçe ile iyi şeyler yapmaya çalışan bir takımız" şeklinde konuştu.

    "ONLARA SAYGIMIZ SONSUZ"
    Beşiktaş'a saygı duyduklarını ifade eden Bakke, "Oyuncularımız için de tecrübe olacak. Sahanın ölçüleri her yerde aynı. Kim fazla koşarsa sonuca o ulaşacak" dedi.

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    Türkçe 'Burada olmak güzel' diyerek konuşmasına başlayan takım kaptanı ise şöyle konuştu: "Baskı ortamına alışık değiliz. Stattaki atmosferi biliyoruz. Yeni bir heyecan olacak. Bunun için çok mutluyuz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Keyfini çıkaracağız. Bizim yapabileceklerimizi fazla bilmiyorlar. Maça hazırız, tatile gelmedik. Ölü toplarda tehlikeli olabiliriz. Keyfini çıkaracağız ama baya da zor olacak."

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