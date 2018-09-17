Pepe, R. Madrid zamanlarından daha iyi!

Beşiktaş'ta son maçlarda attığı gollerle dikkati çeken Portekizli savunma oyuncusu Pepe, siyah-beyazlı formayla kulüp kariyerinde daha sık fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı 11 karşılaşmada 5 gol kaydeden 35 yaşındaki oyuncu, daha sık gol sevinci yaşadı. Kulüp kariyerinde ülkesinin Maritimo ve Porto takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncu, daha sonra Avrupa'nın en önemli ekiplerinden Real Madrid'de görev yaptı. Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe, savunma oyuncusu olmasına rağmen son dönemde takımına hücumda büyük destek verdi.

Kulüp kariyerindeki ilk takım olan Maritimo ile 3 sezonda 63 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli oyuncu, 3 gol kaydetti. Pepe, Maritimo formasıyla 21 maçta bir gol sevinci yaşadı.

Maritimo'dan 2004-2005 sezonunda Porto'ya geçen tecrübeli oyuncu, buradaki 3 sezonunda da 84 karşılaşmada görev alıp 8 kez fileleri havalandırdı. Pepe, Porto formasıyla 10,5 karşılaşmada bir takımına hücumda katkı yapmayı başardı.

Real Madrid'de uzun aralıklarla gol attı

Kulüp kariyerinin en uzun süresini Real Madrid'de geçiren Pepe, İspanyol ekibi formasıyla daha uzun aralıklarla gol attı.

Real Madrid'de 2007-2008 sezonundan itibaren oynamaya başlayan Pepe, 2016-2017'nin sonuna kadar farklı kulvarlarda 334 karşılaşmada görev alıp 15 gol buldu. Pepe, böylece 22,2 maçta bir gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta 6,2 maçta bir

Pepe, Beşiktaş'ta hücumda daha sık katkı sağladı.

Siyah-beyazlı takıma 2017-2018 sezonunda transfer olan Pepe; Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 44 resmi karşılaşmada şans buldu. Beşiktaş'taki 2 sezonunda fileleri 7 kez havalandıran Pepe, böylece 6,2 maçta bir olmak üzere daha sık gol sevinci yaşadı.

Son 4 maçtaki gollerin yarısı Pepe'den

Portekizli oyuncu, Beşiktaş'ın son 4 resmi maçta kaydettiği gollerin yarısına da imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte Süper Lig'de Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda da Partizan ile yaptığı maçlarda 8 kez fileleri havalandırdı. Pepe, bu gollerin 4'üne imza atarak hücumda takımına yüzde 50 oranında katkı sağladı.

Bütün gollerini Vodafone Park'ta attı

Pepe, siyah-beyazlı formayla 7 golünü de Vodafone Park'ta kaydetti.

Geçen sezon Süper Lig'de Vodafone Park'taki Antalyaspor (2-0) ve Kardemir Karabükspor (5-0) maçlarında birer gol atan tecrübeli oyuncu, bu sezon ise Dolmabahçe'de oynanan Akhisarspor (2-1), Antalyaspor (2-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor (2-1) karşılaşmalarında birer defa gol sevinci yaşadı. Pepe, ayrıca Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan'ı konuk ettiği mücadelede 2 kez fileleri havalandırdı.