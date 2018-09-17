Beşiktaşa Macar hakem

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Beşiktaş'a Macar hakem
Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda sahasında Sarpsborg ile karşılaşacağı müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki Sarpsborg maçının hakemleri açıklandı. Vodafone Park'ta 20 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar düdük çalacak. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak. dam Farkas ve Peter Solymosi ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Theodoros Georgiou olacak.
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