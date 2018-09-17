    19 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a Macar hakem

    Beşiktaşa Macar hakem
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018

    'ın, I Grubu'nda sahasında ile karşılaşacağı müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek.

    'nde mücadele eden 'ın I Grubu'ndaki maçının hakemleri açıklandı. Vodafone Park'ta 20 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar düdük çalacak. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak. dam Farkas ve Peter Solymosi ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Theodoros Georgiou olacak.
    Alvaro Negredo Al Nasr'da

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