19 Eylül 2018, Çarşamba
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Siyah-beyazlılar, kupadaki ilk maçında KV Drita Gjilan'ı 3-0 yenmişti.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turunda Kosova temsilcisi Kastrioti Ferizaj ile mücadele edecek.
Öte yandan karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreninde siyah-beyazlılar büyük sevinç yaşarken, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 17.09.2018
Kadınlar Balkan Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Voleybol Takımı, ikinci maçında Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, böylece 2018 CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı kazandı.
Kosova'nın Gjilan kentinde düzenlenen Balkan Kupası'nda Beşiktaş, ikinci maçında CSM Lugoj ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 25-13, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, şampiyonluğa ulaşarak CEV Challenge Kupası'nda oynama hakkı elde etti.
Siyah-beyazlılar, kupadaki ilk maçında KV Drita Gjilan'ı 3-0 yenmişti.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turunda Kosova temsilcisi Kastrioti Ferizaj ile mücadele edecek.
Öte yandan karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreninde siyah-beyazlılar büyük sevinç yaşarken, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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