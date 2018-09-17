    19 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu

    Beşiktaş Balkan şampiyonu oldu
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    Kadınlar Balkan Kupası'nda mücadele eden Voleybol Takımı, ikinci maçında Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Siyah-beyazlılar, böylece 2018 'na eleme turundan katılma hakkı kazandı.

    Kosova'nın Gjilan kentinde düzenlenen Balkan Kupası'nda , ikinci maçında CSM Lugoj ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 25-13, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, şampiyonluğa ulaşarak 'nda oynama hakkı elde etti.
    Siyah-beyazlılar, kupadaki ilk maçında KV Drita Gjilan'ı 3-0 yenmişti.

    Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turunda Kosova temsilcisi Kastrioti Ferizaj ile mücadele edecek.

    Öte yandan karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreninde siyah-beyazlılar büyük sevinç yaşarken, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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