    20 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi B36 Torshavn oldu

    Beşiktaşın Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018

    1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen , siyah-beyazlı takımın rakibi oldu.

    , ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta yapacak.

    B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi.

    Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.

    Siyah-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor.

    Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

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