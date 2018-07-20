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Beşiktaş'ta hedef yeniden Vincent Aboubakar
Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar'a yöneldi. Negredo ve Vagner Love'dan umduğunu bulamayan ve forvet arayışlarına giren Beşiktaş'ta, gündem yeniden Aboubakar oldu. Eski golcüsünü tekrar kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, Kamerunlu oyuncudan olumlu yanıt aldı. Kulübü Porto ile de temaslarını sıklaştıran Fikret Orman ve kurmayları, Portekiz ekibini 3 milyon euro kiralama bedeline ikna etmeye çok yaklaştı. Aboubakar bu sezon Porto'da gösterdiği performansla Juventus'un da dikkatini çekmişti. Ancak İtalyan kulübü, bu transferden daha sonra vazgeçti.
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