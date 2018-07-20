    20 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta hedef yeniden Vincent Aboubakar

    Beşiktaşta hedef yeniden Aboubakar
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018
    Transfer çalışmalarını sürdüren , forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar'a yöneldi. Negredo ve Vagner Love'dan umduğunu bulamayan ve forvet arayışlarına giren Beşiktaş'ta, gündem yeniden Aboubakar oldu. Eski golcüsünü tekrar kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, Kamerunlu oyuncudan olumlu yanıt aldı. Kulübü Porto ile de temaslarını sıklaştıran Fikret Orman ve kurmayları, Portekiz ekibini 3 milyon euro kiralama bedeline ikna etmeye çok yaklaştı. Aboubakar bu sezon Porto'da gösterdiği performansla Juventus'un da dikkatini çekmişti. Ancak İtalyan kulübü, bu transferden daha sonra vazgeçti.
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