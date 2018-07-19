Beşiktaşta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

20 Temmuz 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyaz futbolcuların kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.
Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanın, taktik programın yer aldığı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, yarın TSİ 18.00'de Rusya'nın Krasnodar takımıyla hazırlık maçı yaptıktan sonra Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri