    20 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

    Beşiktaşta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda siyah-beyaz futbolcuların kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.

    Pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenmanın, taktik programın yer aldığı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Antrenmanın şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

    , yarın TSİ 18.00'de Rusya'nın Krasnodar takımıyla hazırlık maçı yaptıktan sonra Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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