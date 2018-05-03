Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırladı. Vodafone Park'taki mücadeleyi siya-beyazlı ekip 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galbiyeti getiren golleri 31. dakikada Tosic ve 45. dakikada Adriano kaydetti. Ayrıca 61. dakikada Tosic ve 90. dakikada Umut Bulut ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65'e yükseltirken, Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

12. dakikada Babel'in soldan ortasında Talisca meşin yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Lung gole izin vermedi.

15. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasını iyi değerlendiren Kayserispor'da Deniz Türüç'ün pası sonrası Umut Bulut kaleciyle karşı karşıya kaldı, Fabricio kalesinden açılarak pozisyonu önledi.

18. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından çektiği şutta Lung topu kornere çeldi.

23. dakikada Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Lung kurtardı, oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı Tosic tamamlasa da Lung bir kez daha golü önledi.

31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın şık ortasına arka direkte Tosic kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0

39. dakikada Mendes orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına girdi, Kayserisporlu futbolcunun şutunda top yandan auta gitti.

45. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Babel'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Adriano sert bir şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

İlk yarıyı Beşiktaş 2-0 üstünlükle tamamladı.

54. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül, sağ kanattan ortasını yaptı. Babel'i aşan top Tolgay'da kaldı. Bu futbolcunun soldan ortasında Talisca kontrol etti ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.



61. dakikada Adriano'nun pasında topla buluşan Tosic, kendi ceza sahası yakınında çalım yapmak isterken topu Umut'a kaptırdı ve ardından rakibine faul yaparak ikinci sarı kardan kırmızı kart gördü.

66. dakikada savunmadan atılan topa hareketlenen Quaresma, 2 rakibinden sıyrılıp çaprazdan aşırtma bir vuruş yaptı ancak kaleci Lung topa sahip oldu.



81. dakikada gelişen Kayserispor atağında Güray soldan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Deniz topla buluşup şutunu çekti ancak Fabri kornere çeldi.



89. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılıp yaklaşık 30 metreden şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti.



90. dakikada hakem Barış Şimşek, taç atışını Beşiktaş'ın kullanmasını söyleyince Umut Bulut çok yoğun itirazlarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, itirazlarının ardından ikinci sarı kardan kırmızı kart gördü.

90+4. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topla buluşan Larin, ceza sahası içine girmeyi başardı. Bu futbolcunun şutunda savunma son anda topa ayak koydu.

Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.