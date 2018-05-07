Beşiktaşta Tosic şoku!

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Beşiktaş'ta Tosic şoku!
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Dusko Tosic, Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tosic, geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görmüştü.
Beşiktaş'ta Dusko Tosic, Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasında Badji'ye yaptığı hareket sonrasında üst üste 4. sarı kartını gören Tosic, geçen haftanın ardından bu hafta da cezalı duruma düştü. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde Gomis'e yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet veren ve Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Tosic, hafta içinde oynanması planlanan ancak Beşiktaş'ın maça çıkmadığı Fenerbahçe maçında cezasını çekmişti. Tosic, 2 hafta üst üste gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.Tosic, önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.
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