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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Tosic şoku!

    Beşiktaşta Tosic şoku!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    ’ın Sırp yıldızı , Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tosic, geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde de kırmızı kart görmüştü.

    'ta , Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasında Badji'ye yaptığı hareket sonrasında üst üste 4. sarı kartını gören Tosic, geçen haftanın ardından bu hafta da cezalı duruma düştü. Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde Gomis'e yaptığı hareket nedeniyle penaltıya sebebiyet veren ve Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Tosic, hafta içinde oynanması planlanan ancak Beşiktaş'ın maça çıkmadığı Fenerbahçe maçında cezasını çekmişti. Tosic, 2 hafta üst üste gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.Tosic, önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

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