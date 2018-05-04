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    04 Mayıs 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Kartal boş durmadı

    Kartal boş durmadı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Yarıda kalan derbiye çıkmayan siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı başkan Fikret Orman da izledi

    süper Lig'in 32. haftasında pazar günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Beşiktaş Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 57. dakikada yarıda kalan maçın devamında dün akşam F.Bahçe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya çıkmayacağını açıkladığı siyah-beyazlı takım, Ülker Stadı'na gitmeyerek Kayserispor maçının hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı.

    BUGÜN DE İDMAN VAR

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman'ın da izlediği belirtildi. Kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde durulan antrenmanın ısınma ve istasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi. Futbolcuların, pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, yarı sahada çift kale maçın ardından şut çekerek tamamladıkları aktarıldı. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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