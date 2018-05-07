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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş 100. maçını galibiyetle kapattı

    Şenol Güneşin 100ü gülüyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    Teknik Direktörü , siyah-beyazlı takımın başında 100. lig karşılaşmasına çıktı. Güneş, Kayserispor galibiyetiyle Beşiktaş kariyerinde 67. lig maçını kazandı.

    Teknik Direktörü , Kayserispor maçıyla birlikte siyah-beyazlı ekibin başındaki 100. lig karşılaşmasına çıktı. Geride kalan 2 sezonda Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran başarılı teknik adam, bugüne kadar çıktığı 99 karşılaşmada 66 galibiyet, 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etmişti. Beşiktaş'ın başında yüksek bir galibiyet ortalaması yakalayan Güneş, Kayserispor maçında alınan 2-0'lık galibiyetle birlikte bu sayıyı 67'ye çıkarmayı başardı.

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