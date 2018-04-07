Beşiktaştan Göztepeye gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazandı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Talisca, 26. dakikada Medel, 64. dakikada Tosic, 86. dakikada Larin ve 87. dakikada Babel kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 71. dakikada Halil attı. Ayrıca mücadelenin 18. dakikasında Göztepe'de Rotman ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Göztepe ise 40 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN KARELER

8. dakikada Castro'nun pasında topla buluşan Demba Ba ceza sahası çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta çıktı.

14. dakikada Caner Erkin'in sağ açıktan kullandığı serbest vuruşta Talisca topa kafayla vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin, Lens ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

24. dakikada kendisine gelen geri pası kalesinden uzaklaşarak ileri göndermek isteyen Beto'nun vuruşunda, top Medel'in önünde kaldı. Beşiktaşlı oyuncu orta sahadan boş kaleye bekletmeden şutunu çekti, top yandan auta gitti.

26. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Babel soldan taşıdığı topu dışarı çevirdi. Medel ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

40. dakikada Beşiktaş'ın sol taraftan kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında bekleyen Babel'e verdi. Babel'in uzaktan sert şutunda topu Beto çıkardı. Dönen topu Negredo tamamlamaya çalışsa da Göztepe savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.

44. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Negredo kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

53. dakikada Babel'in ara pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lens'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

60. dakikada Talisca, Poko'nun ayağından aldığı topla hızla ceza sahasına yöneldi. Beşiktaşlı oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Beto direk dibine giden topu kurtardı. Dönen topu Negredo tamamladı, Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada Rotman'ın uzaktan şutunda, kaleci Fabricio topun kaleye gitmesine izin vermedi.

64. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkte meşin yuvarlağı aşırttı, Tosic kafa vuruşuyla golü attı: 3-0.

70. dakikada Halil Akbunar ceza sahası içinde sağdan ortaladı. Castro müsait pozisyonda meşin yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Fabricio topu kurtardı.

71. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Poko soldan kaptığı topla rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahasına girip, meşin yuvarlağı Halil Akbunar'ın önüne bıraktı. Halil Akbunar tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

73. dakikada Demba Ba ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye sert bir şut gönderdi. Meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Beşiktaş skoru 4-1 yaptı. Mustafa Pektemek'in savunmanın arkasına attığı pas sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalan Larin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

87. dakikada Beşiktaş'ın 5. golü geldi. Medel savunmanın arkasına koşu yapan Talisca'nın önüne topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, meşin yuvarlağı Babel'in önüne bıraktı. Hollandalı futbolcu topu boş kaleye bıraktı: 5-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 5-1 kazandı.