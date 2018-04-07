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Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'e büyük destek
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Quaresma'nın cezası nedeniyle 5 maçtır ilk 11'de sahaya çıkan Lens, geride kalan maçlardaki performansıyla büyük tepki toplamıştı. Beşiktaş taraftarı Hollandalı futbolcuya Göztepe önünde büyük destek verdi.
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Göztepe karşısındaki istekli futboluyla alkış aldı. Karşılaşma boyunca rakip savunmaya sürekli pres yapan ve defansa yardıma gelerek çok top çıkaran Lens, taraftarlardan da alkış aldı. 53. dakikada Babel'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcunun yaptığı vuruşta top direğin hemen dibinden dışarı çıkarken, kaçan bu gol sonrasında siyah-beyazlı tribünler Lens'e büyük destek verdi.
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