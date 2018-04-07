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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens'e büyük destek

    Lense büyük destek
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Quaresma'nın cezası nedeniyle 5 maçtır ilk 11'de sahaya çıkan Lens, geride kalan maçlardaki performansıyla büyük tepki toplamıştı. taraftarı Hollandalı futbolcuya önünde büyük destek verdi.

    'ın Hollandalı futbolcusu , karşısındaki istekli futboluyla alkış aldı. Karşılaşma boyunca rakip savunmaya sürekli pres yapan ve defansa yardıma gelerek çok top çıkaran Lens, taraftarlardan da alkış aldı. 53. dakikada Babel'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcunun yaptığı vuruşta top direğin hemen dibinden dışarı çıkarken, kaçan bu gol sonrasında siyah-beyazlı tribünler Lens'e büyük destek verdi.

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