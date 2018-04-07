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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Cyle Larin golle başladı!

    Larin golle başladı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    ’ın devre arasında kadrosuna kattığı Kanadalı forvet , mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. Larin, oyuna girdikten 3 dakika sonra ilk maçında gol attı.

    'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kanadalı forvet , mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. Larin, oyuna girdikten 3 dakika sonra ilk maçında gol attı.

    Ligin devre arasında Orlando City'den Atiba Hutchinson'ın referansıyla ileriye dönük bir transfer olarak kadroya dahil edilen Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı. Göztepe ile oynanan karşılaşmanın 83. dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, 86. dakikada gelişen atakta Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı. Mustafa Pektemek'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan ve yaptığı yerden vuruşla Beto'yu mağlup ederek fileleri havalandıran Larin, takımının da 4. golüne imzasını atmış oldu. Larin'in gol sevincinde bütün takım arkadaşları Kanadalı futbolcunun yanına gelerek kendisini kutladı.

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