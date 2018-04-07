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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun'un forması Vodafone Park'a asıldı

    Vodafone Parkta Cenk Tosun forması asıldı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'tan devre arasında rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan 'un 14 numaralı 2 Everton forması tribünlerine asıldı.

    forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken ve devre arasında rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan 'un 14 numaralı Everton formaları 'a asıldı. ile oynanan lig mücadelesi öncesinde Cenk Tosun'un Everton formaları güney kale arkasında bulunan itfaiye çıkışı üzerindeki reklam panolarının üzerine asıldı. Cenk'in formaları 90 dakika boyunca tribündeki yerini aldı. Beşiktaş-Göztepe maçının oynandığı gün Everton formasıyla Liverpool'a karşı derbi mücadelede 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun, performansıyla dikkat çekti. Cenk, son haftalarda attığı gollerle taraftarlardan da büyük destek almıştı.

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