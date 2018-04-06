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    06 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlılardan Cenk Tosun çılgınlığı!

    Beşiktaşlılardan Cenk Tosun çılgınlığı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    ​Everton'da forma giyen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'un İngiltere Premier Ligi'nde ayın futbolcusu ödülüne aday olması üzerine Türk taraftar, milli futbolcuyu oy yağmuruna tuttu.​

    Everton'ın devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle transfer ettiği Cenk Tosun, İngiltere Premier Ligi'nde ayın futbolcusu ödülüne aday gösterilmişti.

    Ödül için Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah(Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood (Burnley) ile yarışan milli golcüye Beşiktaşlı taraftarlardan büyük destek geldi.

    Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday!

    İnternet üzerinden yapılan oylamaya katılan pek çok Türk futbolsever, Cenk'i oy yağmuruna tutarken bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülünün sahibi 13 Nisan'da açıklanacak.

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