;
    06 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen forvetler

    Beşiktaşta bekleneni veremeyen forvetler
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    'ın beklentileri karşılayamayan forvetlerini inceledik

    Son yıllarda , Mario Gomez, Demba Ba, Aboubakar gibi isabetli forvet transferleriyle tanınan 'ta, Everton'a satılan Cenk Tosun'un yeri doldurulamadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşlılardan Cenk Tosun çılgınlığı! Beşiktaşlılardan Cenk Tosun çılgınlığı!
    Gary Medel’den sosyal medyayı sallayan paylaşım Gary Medel’den sosyal medyayı sallayan paylaşım
    Şampiyonluk yarışına Avrupadan yorum Şampiyonluk yarışına Avrupa'dan yorum
    BİZE ULAŞIN