Beşiktaşta bekleneni veremeyen forvetler

06 Nisan 2018, Cuma
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Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen forvetler
Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018
Beşiktaş'ın beklentileri karşılayamayan forvetlerini inceledik
Son yıllarda Cenk Tosun, Mario Gomez, Demba Ba, Aboubakar gibi isabetli forvet transferleriyle tanınan Beşiktaş'ta, Everton'a satılan Cenk Tosun'un yeri doldurulamadı.
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