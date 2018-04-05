05 Nisan 2018, Perşembe
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Cenk Tosun ayın futbolcusu için aday!
Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 Giriş Tarihi: 05.04.2018
Everton Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak.
Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor.
Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.
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