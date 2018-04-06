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    06 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Medel’in paylaşımı olay oldu!

    Gary Medel’den sosyal medyayı sallayan paylaşım
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'in twitter hesabından yaptığı bir paylaşım kısa sürede gündem oldu!

    Son dönemde ortaya koyduğu performansla Beşiktaşlı taraftarların takdirini toplayan Garry Medel, yaşadığı fiziksel değişimi hayranlarıyla paylaştı…

    Resmi Twitter hesabından iki ayrı fotoğrafını yan yana koyarak paylaşım yapan Medel, kilolu ve zayıflamış hâlini gözler önüne sererek şu mesajı yayımladı:

    "Kendimi geliştirmeye karar verdim ve bunun için çok çalıştım. Hiç olmadığı kadar kendimi adadım ve işte sonucu… Eğer ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Hepinizi sağlıklı bir yaşama ve spr yapmaya davet ediyorum. Haydi, bu mümkün!" Siyah Beyazlı yıldızın yaptığı bu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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