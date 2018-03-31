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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Talisca, Kartal'ı uçurdu

    Talisca, Kartalı uçurdu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ile karşılaştı.

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi Beşiktaş 29. dakikada 'nın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 53'e yükseltirken, Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

    Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinden kareler BEŞİKTAŞ-AYTEMİZ ALANYASPOR MÜCADELESİNDEN KARELER

    KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

    9. dakikada Mbilla ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    23. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün yerden sert ortasında kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu Aytemiz Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

    24. dakikada ceza sahasına yapılan uzun ortada Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Negredo'nun önüne geldi. Siyah-beyazlı oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

    24. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeldi.

    Beşiktaş'a kötü haber!

    29. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılarak şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

    40. dakikada kaptığı topla hareketlenen Emre Akbaba, ceza yayı üzerinden sert vurdu, top az farkla auta gitti.

    42. dakikada Talisca, Negredo ile paslaşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Haydar Yılmaz'ı önde gören siyah-beyazlı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

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    Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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    57. dakikada Welinton'un ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

    64. dakikada Fernandes'in ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta top auta çıktı.

    75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu bir anda önünde bulan Oğuzhan Özyakup düşerken şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleyi tutmadı.

    Beşiktaş'a Talisca şoku!

    90+1. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Vagner Love orta sahadan itibaren topu sürerek ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcunun şutunda Aytemiz Alanyaspor savunması ayak koyarak topu kornere gönderdi.

    Karşılaşma siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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