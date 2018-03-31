Beşiktaşa kötü haber!

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor karşısına sarı kart sınırında 5 isimle çıkan Beşiktaş'ta 3 oyuncu gördükleri kartlarla Göztepe maçında cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlılarda Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan sarı kart gören isimler olurken, 3 orta saha oyuncusu da Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakacak. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine yaptığı hareketle sarı kart gören Tolgay Arslan ile ikinci yarıda sarı kart gören Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, kart limitlerini doldurarak cezalı durumu düştü ve Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Tolgay, Oğuzhan ve Atiba dışında Tosic ve Caner de kart sınırındaydı.