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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a kötü haber!

    Beşiktaşa kötü haber!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart gören , Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, önümüzdeki hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

    Aytemiz Alanyaspor karşısına sarı kart sınırında 5 isimle çıkan 'ta 3 oyuncu gördükleri kartlarla maçında cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlılarda , Atiba Hutchinson ve Oğuzhan sarı kart gören isimler olurken, 3 orta saha oyuncusu da Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakacak. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine yaptığı hareketle sarı kart gören Tolgay Arslan ile ikinci yarıda sarı kart gören Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, kart limitlerini doldurarak cezalı durumu düştü ve Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Tolgay, Oğuzhan ve Atiba dışında Tosic ve Caner de kart sınırındaydı.

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