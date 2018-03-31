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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Töre 15 ay sonra kadroda

    Gökhan Töre 15 ay sonra kadroda
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    ’ın yıldız isimlerinden , uzun bir aradan sonra kadroya dahil oldu. West Ham’dan sakat olarak dönen ve tedavi olan Töre, Alanyaspor karşısında kadroda yer buldu.

    'ın 2015-2016 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından o dönem siyah-beyazlı takımın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralık olarak giden , 1 Ekim 2016'da oynadığı Middlesbrough karşılaşmasının ardından sakatlanmış ve operasyon geçirmişti. West Ham'dan Beşiktaş'a geri dönen 26 yaşındaki futbolcu, 15 ay aradan sonra bir karşılaşmada kadroya girdi. Uzun süren tedavi döneminin ardından milli maçlar için lige verilen arada takımla birlikte çalışmalara başlayan Töre, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Alanyaspor karşılaşmasında kadroya dahil edildi.

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