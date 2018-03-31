Beşiktaşa Talisca şoku!

31 Mart 2018, Cumartesi
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Beşiktaş'a Talisca şoku!
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesinde Anderson Talisca, 85.dakikada yerini Vagner Love'a bıraktı
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan yıldız oyuncu, "Şu anda bir sorunum yok. Sağlık durumum daha iyi. Sadece bir an için gözüm karardı ve ben de hocanın beni oyundan çıkarmasını istedim." dedi.
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