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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a Talisca şoku!

    Beşiktaşa Talisca şoku!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan -Alanyaspor mücadelesinde , 85.dakikada yerini Vagner Love'a bıraktı

    'ın Brezilyalı yıldızı , sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan yıldız oyuncu, "Şu anda bir sorunum yok. Sağlık durumum daha iyi. Sadece bir an için gözüm karardı ve ben de hocanın beni oyundan çıkarmasını istedim." dedi.

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