Barcelona-Fenerbahçe Tarfin | CANLI (EuroLeague 14. hafta)
EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, hafta içinde Olimpia Milano karşısında aldığı mağlubiyetin ardından zorlu deplasmanda kazanarak moral bulmak istiyor. İlk 13 haftada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Fenerbahçe Tarfin, mücadelede sezonun dokuzuncu galibiyetini hedefliyor. Barcelona ise 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle geldiği karşılaşmada taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Barcelona-Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
EuroLeague'in 14. haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 13 maçta 8 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında deplasmanda kazanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Son EuroLeague maçında Olimpia Milano'ya 78-70 mağlup olan temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte yeniden galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Barcelona ise ilk 13 haftada aldığı 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada giriyor. İspanya temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
CANLI | DEVRE ARASI
Barcelona: 45
Fenerbahçe Tarfin: 39
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BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague 14. hafta mücadelesi, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma, İspanya'nın Barcelona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanıyor.
BARCELONA-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.