Barcelona-Fenerbahçe Tarfin | CANLI (EuroLeague 14. hafta)

EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, hafta içinde Olimpia Milano karşısında aldığı mağlubiyetin ardından zorlu deplasmanda kazanarak moral bulmak istiyor. İlk 13 haftada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Fenerbahçe Tarfin, mücadelede sezonun dokuzuncu galibiyetini hedefliyor. Barcelona ise 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle geldiği karşılaşmada taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Barcelona-Fenerbahçe Tarfin karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.