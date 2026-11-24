EuroLeague'in 14. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında konuk ettiği Paris Basketbol'a 88-76 mağlup oldu. Lonnie Walker'ın 24 sayılık performansı siyah-beyazlıların mağlubiyetini önleyemezken Beşiktaş, bu sezonki 8. yenilgisini aldı.

EuroLeague'in 14. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 88-76 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-18 geride tamamlayan temsilcimiz, devre arasına 45-33'lük skorla mağlubiyetle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı azaltan Beşiktaş Fuzul, son periyoda 63-58 geride girdi. Ancak siyah-beyazlılar, son bölümde rakibinin üstünlüğünü kırmayı başaramadı ve parkeden 88-76 mağlup ayrıldı.

LONNIE WALKER'IN 24 SAYISI YETMEDİ

Beşiktaş Fuzul'da Lonnie Walker, kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ancak performansı galibiyet için yeterli olmadı. Scottie Wilbekin 12 sayı üretirken Ante Zizic ise 11 sayı ve 8 ribaundla mücadele etti.

Paris Basketbol'da Jared Rhoden 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Alize Johnson, 12 sayı ve 15 ribaundla double-double yaparken Nadir Hifi 13, Frank Ntilikina ise 12 sayıyla oynadı.

ERGİN ATAMAN TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da Beşiktaş Fuzul ile Paris Basketbol arasında oynanan karşılaşmayı salondan takip etti.

Bu sonuçla Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'de oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Paris Basketbol ise 8. galibiyetini elde ederek 6 mağlubiyette kaldı.