Beşiktaş Fuzul-Paris Basketbol EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de Beşiktaş Fuzul, 14. hafta karşılaşmasında Paris Basketbol'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Partizan karşısında yaşadığı 91-87'lik yenilginin ardından sahasında galibiyet hedefliyor. Avrupa Ligi'nde 6 galibiyetle 14. sırada bulunan Kartal, 7 galibiyetli Fransız temsilcisi karşısında kazanarak rakibiyle arasındaki farkı kapatmak istiyor. Peki, Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı takip detayları...