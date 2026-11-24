Beşiktaş Fuzul-Paris Basketbol EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de Beşiktaş Fuzul, 14. hafta karşılaşmasında Paris Basketbol'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Partizan karşısında yaşadığı 91-87'lik yenilginin ardından sahasında galibiyet hedefliyor. Avrupa Ligi'nde 6 galibiyetle 14. sırada bulunan Kartal, 7 galibiyetli Fransız temsilcisi karşısında kazanarak rakibiyle arasındaki farkı kapatmak istiyor. Peki, Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı takip detayları...
EuroLeague'de 14. hafta heyecanı yaşanırken Beşiktaş Fuzul, önemli bir iç saha sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonunda ilk 13 maç sonunda 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor. Paris Basketbol ise 7 galibiyetle geldiği deplasmanda avantajını korumak istiyor. Karşılaşmanın canlı yayın saati ve kanalı belli oldu.
BEŞİKTAŞ - PARIS BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Fuzul ile Paris Basketbol, EuroLeague'in 14. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - PARIS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ FUZUL'DA HEDEF 7. GALİBİYET
Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'de geride kalan 13 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrıldı. Yedi maçta mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, 14. hafta öncesinde 14. sırada bulunuyor. Beşiktaş, Paris Basketbol karşısında galibiyete ulaşarak Avrupa Ligi'nde yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
BEŞİKTAŞ FUZUL - PARIS BASKETBOL CANLI SKOR