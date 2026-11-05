Kosner Baskonia galibiyeti sonrası Sarunas Jasikevicius: Gelişmeye devam etmeliyiz

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıdaki performanstan memnun olduğunu belirtirken yeni transfer Dwight Powell'ın takıma önemli katkı sağlayacağını söyledi.

EuroLeague'in 10. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıda çok iyi oynadıklarını söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda herkese süre vermeye çalıştık. Galibiyet dolayısıyla çok mutluyum. Gelişmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekipte ilk maçına çıkan yeni transfer Dwight Powell'ın performansıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Sarunas Jasikevicius, "Powell, buradaki sisteme yabancı değil. NBA'den daha farklı şeyler yapmasını beklemiyoruz. NBA'deki yüksek temposunu, sertliğini ve enerjisini burada da sahaya yansıtmasını bekliyoruz. Çok tecrübeli bir oyuncu. Ona karşı biraz sabırlı olup takıma entegre etmeliyiz. Bize çok yardımcı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.