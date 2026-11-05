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Fenerbahçe Tarfin mağlubiyeti sonrası Velimir Perasovic: Bizden çok daha iyilerdi

Kosner Baskonia Başantrenörü Velimir Perasovic, Fenerbahçe karşısında alınan 84-65'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin özellikle ilk yarıda üstün bir performans sergilediğini belirten Perasovic, rakibini tebrik etti.

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Fenerbahçe Tarfin mağlubiyeti sonrası Velimir Perasovic: Bizden çok daha iyilerdi

EuroLeague'in 10. haftasında konuk olduğu temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'e 84-65 mağlup olan Kosner Baskonia'da başantrenör Velimir Perasovic, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Perasovic, Fenerbahçe'nin karşılaşmada çok iyi performans sergilediğini dile getirdi.

Galibiyet dolayısıyla sarı-lacivertli takımı kutlayan Perasovic, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizden çok daha iyilerdi. Özellikle ilk yarıda maçı koparmayı başardılar. İkinci yarıda mücadele ettik ama mevcut kadromuzla elimizden gelen bu." şeklinde görüş belirtti.

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